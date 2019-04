Volkshochschul-Vortrag : Chinas Wirtschaft vor goldener Zeit?

Hilden Ein Vortrag bei der VHS befasst sich mit dem Reich der Mitte.

(pec) Kaum eine Nation hat in den letzten Jahrzehnten einen derartigen Aufschwung erlebt wie China, das bevölkerungsreichste Land der Welt. Die Wirtschaft boomt mit enormen Wachstumsraten, Megastädte sind entstanden. Mit dem Entwicklungsplan "Made in China 2025" wandelt sich das Land von der Werkbank der Welt zum Hightech-Standort. Auch politisch ist das Reich der Mitte global auf dem Vormarsch und erhebt Ansprüche einer Weltmacht. Wie ist das in so kurzer Zeit möglich gewesen? Dieser Frage spürt ein VHS-Vortrag nach, der am Montag, 6.Mai, von 18.30 bis 20 Uhr im „Alten Helmholtz" (Gerresheimer Str. 20) in Hilden stattfindet.