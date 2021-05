Ausstellung in Hilden : Charles Wilps Kunst im Rausch der Werbung

Ausstellung in Hilden

Hilden Charles Wilp war ein Pionier auf dem Gebiet der modernen Werbung und innovativer visueller Konzepte. Das Kulturamt zeigt ab Sonntag, 30. Mai, im Kunstraum Gewerbepark-Süd eine Ausstellung über den exzentrischen Starfotografen und seine Werke.

Der Name Charles Wilp sagt Ihnen nichts? Mag sein: Aber seine Arbeiten kennen Sie ganz bestimmt! Seine Werbung für Afri-Cola 1968 wurde legendär („Sexy-mini-super-flower-pop-op-cola – alles ist in Afri-Cola“). Nonnen mit knallroten Lippen oder Hippie-Mädchen bewegten sich lasziv hinter vereisten Scheiben. Die Zuschauer waren ebenso irritiert wie fasziniert.

Charles Wilp (1932-2005) war Grenzgänger zwischen Kunst und Kommerz, ein Pionier auf dem Gebiet der modernen Werbung und innovativer visueller Konzepte. Der Düsseldorfer hatte bei Man Ray das Fotografieren gelernt. Sein orangefarbener Overall wurde zum Markenzeichen des „ARTonauten“, der schon als Kind von der Raumfahrt fasziniert war. Charles Wilp machte seinen Namen genauso berühmt wie die Marken, die er bewarb. In der Ausstellung im Kunstraum des Gewerbeparks-Süd an der Hofstraße 64 liegt der Fokus auf der Schnittstelle zwischen Kunst und Werbung.