Arbeitsmarkt in Hilden : Chancen und Perspektiven für Langzeitarbeitslose

Arbeitsmarkt in Hilden

Hilden/Haan Seit Beginn des Jahres geht die Anzahl der Arbeitslosen weiter deutlich zurück. Im März wurden im Kreis Mettmann rund 10.600 Arbeitslose alleine in der Grundsicherung betreut.

Langzeitarbeitslose haben es jedoch meist schwerer, den Wiedereinstieg auf den Arbeitsmarkt zu finden, berichtet das Jobcenter ME-aktiv Mettmann. Häufig werde dieses durch eine fehlende Qualifikation erschwert. Auch die Entwicklung im Kreis Mettmann spiegele dies wider. Markant sei weiterhin der große Bedarf der Unternehmen an Fachkräften.

Der Abbau der Arbeitslosigkeit erfolgte zuletzt in allen Berufsgruppen, allerdings stärker bei den gut Qualifizierten. „Schwierige Lebenssituationen erschweren oft eine Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsaufnahme. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und unseren Netzwerkpartnern eröffnen wir für Menschen in dieser schwierigen Lebenslage Perspektiven am Arbeitsmarkt. Neben speziellen Projekten unter anderem für alleinerziehende Frauen, sowie Sprachkurse für Menschen mit einem Migrationshintergrund, gehören Weiterbildungen zu unseren Haupt-Förderinstrumenten“, sagt Nathalie Schöndorf, Geschäftsführerin jobcenter ME-aktiv.