Gastronomie in Hilden : Caterer bringt wieder Leben in Stadthallen-Küche

Hilden Das Unternehmen „Freiraum“ bietet regionales und nachhaltiges Catering an, das „attraktiv und sexy“ ist, sagen die Geschäftsführer. Sie haben die seit Jahrzehnten verwaisten Räumlichkeiten in der Stadthalle gepachtet.

Sandra Kiwitz und Stephan Glombik sind Profis. Er war jahrelang Küchenchef, zuletzt in der Rheinterrasse in Düsseldorf. Sie ist gelernte Veranstaltungskauffrau und leitete zuletzt den Betrieb der Rheinterrasse. Dort lernten sich beide kennen. „Vergangenes Frühjahr haben wir uns entschieden, einen eigenen Betrieb zu eröffnen“, erklärt Sandra Kiwitz.

Etwa zur selben Zeit reifte bei der Stadt Hilden Holding GmbH, der Betreiberin der Stadthalle, der Gedanke, die Küche in der Stadthalle wieder zu reaktivieren, erklärt Kevin Buchner, Aufsichtsratsvorsitzender der Holding. „Die Räumlichkeiten stehen seit mehr als 20 Jahren leer.“ Die Verpachtung an „Freiraum“ sei ein „Glücksfall“ – „denn die beiden haben Ideen über die Küche hinaus.“

„Unser kulinarisches Konzept beruht auf Regionalität und Nachhaltigkeit“, erklärt Küchenchef Stephan Glombik. „Es ist aber trotzdem attraktiv und sexy“, sagt Sandra Kiwitz. Bei vegetarischen oder veganen Gerichte werden nicht einfach das Fleisch oder die tierischen Produkte weggelassen – vielmehr entwickeln die beiden eine eigene Idee. So gibt es beispielsweise ein Graupen-Risotto, eine „Jakobsmuschel“ aus dem Stiel des Kräuterseitlings oder ein „Gemüsebeet“. Fleisch- und Fischliebhaber können sich auf den „Rücken vom Bergischländer Schwein mit Senf-Honig-Kruste und „heimischem Wurzelwerk“ oder Lachsforelle mit Erbsen-Kartoffelstampf freuen. Sandra Kiwitz: „Wir möchten, dass der Genuss und die Veranstaltung in Erinnerung bleiben.“

Interessant könnte noch ein weiterer ungenutzter Raum in der Stadthalle werden: In dem Gebäude gibt es aber nicht nur die große Küche, sondern auch ein seit Jahrzehnten verwaistes Restaurant. Es zählte damals zu einem der besten in Hilden. Das Interieur erinnert noch an die 80er-Jahre. „Wir haben auch Ideen, wie wir das Restaurant in Zukunft nutzen könnten“, sagt Sandra Kiwitz. Hier befinde man sich aber noch in Vorüberlegungen.