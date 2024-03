Cannabis-Legalisierung Hier darf bald in Hilden und Haan gekifft werden

Kann man sich in Hilden einen schöneren Ort zum Kiffen vorstellen als den Stadtpark? Wohl kaum! Ab dem 1. April soll das Cannabisgesetz gelten – so es nicht an diesem Freitag, 22. März, vom Bundesrat ausgebremst wird. Ab April dürften Erwachsene ganz legal am Joint ziehen, so der Plan. Überall? Keineswegs! An bestimmten Orten bleibt das Recht auf Rausch weiterhin verboten, eben auch im Stadtpark.