Saisoneröffnung steht bevor Darf jetzt im Freibad gekifft werden?

Die Hildener Stadtwerke als Betreiber des Waldbades und des Hildorados müssen in diesem Fall noch nicht einmal von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen erklärt in einer Stellungnahme, dass für öffentliche Schwimmbäder vor allem die gesetzlichen Konsumverbote relevant seien: Zum einen sei „der Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben“ verboten. Damit darf vor Kindern und Jugendlichen nicht gekifft werden, was im Familienbad an der Elberfelder Straße so gut wie unmöglich wäre.