Start am 1. Juli Haan und Hilden bereiten sich auf Cannabis-Clubs vor

Die sind auch nötig. Denn während in Haan am 20. Juni noch keine Anmeldungen von Social Clubs bekannt waren, liegt der Stadtverwaltung Hilden derzeit laut eigener Auskunft bereits eine entsprechende Anfrage vor. Um welchen Club es sich dabei konkret handelt, möchte die Stadt allerdings nicht mitteilen. Bekannt ist in Hilden aber ein Ableger des Düsseldorfer Clubs „ExtraBud“. Dort bestätigt man, dass „ExtraBud“ eine solche Anfrage gestellt hat. Erst vor wenigen Tagen habe ein Wirtschaftsprüfer der Stadt die Örtlichkeiten des Clubs in Augenschein genommen. Eine Internetrecherche ergibt, dass in Hilden auch ein Social Club namens „HazeGrow“ um Menschen wirbt, die sich gern benebeln.