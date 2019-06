Hilden : Café Overstolz hat heimlich eröffnet

Neues Cafe in Hilden: Geschäftsführerin Anja Häuer ist froh, dass es endlich losgeht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Das Warten hat sich gelohnt: Statt Eis gibt es jetzt regionale Küche vom Feinsten.

Das Eiscafé San Marco ist schon seit Jahren geschlossen. Die neuen Pächter Tino Jantz und Pawlina Petreska – in Hilden bekannt als Betreiber des Cafés New York und der Kneipe „Alter Markt“ – haben sich viel Zeit gelassen mit der Eröffnung ihres dritten Lokals. „Wir haben hier kernsaniert und das Café mit viel Liebe zum Detail ganz nach unseren eigenen Ideen eingerichtet.“ Ganz bewusst habe man auf Werbung vor der Eröffnung verzichtet: „Wir wollen unseren Mitarbeitern Zeit bei der Einarbeitung geben. Es sind zwar alles gelernte Kräfte, aber so ist es entspannter.“