Hilden: BV Nord: Neuer Anlauf für Treffen

Hilden (tobi) Das letzte Treffen ist wegen zu geringer Resonanz geplatzt, jetzt nimmt der Bürgerverein Hilden-Nord einen weiteren Anlauf: Der Vorstand rund um den Vorsitzenden Dieter Arnold lädt für Dienstag, 19. März, zur Jahreshauptversammlung ein.

Hilden : BV-Nord: Kassenprüfer zeigen Vorstand an

Der erste Termin der Jahreshauptversammlung am 15. Januar war nach zehn Minuten vorbei, da nicht die erforderliche Anzahl an Vereinsmitgliedern anwesend war. Von 330 hatten lediglich 19 den Weg ins Gemeindezentrum an der Friedenskirche gefunden. 25 hätten es sein müssen.