Hilden : Businessfrauen wollen Verein gründen

Hilden Ende Juni werden die "Businessfrauen Hilden" (BFH) einen wichtigen Schritt tun. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 27. Juni ab 19 Uhr - der Veranstaltungsort wird noch mitgeteilt - soll über die Gründung eines Vereins gesprochen werden. Denn die bestehende Satzung des Zusammenschlusses muss geändert werden. Die Businessfrauen Hilden sind seit Oktober 2003 ein lebendiges Netzwerk von mehr als 40 Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen und Führungskräften mit Sitz in Hilden und Umgebung. Die BFH vertreten - auch öffentlichkeitswirksam - die Interessen von selbstständigen Frauen und Frauen in Führungspositionen. Dabei wird der Kontakt zu Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik sowie zu anderen Frauennetzwerken gepflegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab Juni werden die monatlichen Netzwerktreffen beim Essen im Wechsel mittags und abends stattfinden; in den geraden Monaten abends, in den ungeraden mittags. Auftakt ist am 6. Juni um 19 Uhr im Restaurant Fachwerk, Marktstraße 9 in Hilden. Anmeldungen nimmt Heike Seijsener-Ritter entgegen. Am 17. September soll es zum 15-jährigen Bestehen einen Empfang geben, zu dem Bürgermeister, Wirtschaftsförderung, Politik und Stadtmarketing eingeladen werden sollen, teilt das Leitungsteam um Sabine Kittel (Vorsitzende mit.

www.business-frauen.de

(-dts)