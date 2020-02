Hilden : Bungert-Areal: Politik vertagt Beschluss

Das Plangebiet aus der Vogelperspektive: Die nicht bebaute Driving-Ranch (Übungswiese) soll aus der Planung genommen werden, beantragt die Bürgeraktion. Foto: Googlemaps

Hilden Bürgeraktion will Plangebiet verkleinern. Am 25. März steht Entscheidung im Stadtrat an.

Der Projektentwickler LogProject Development aus Langenfeld will im Bereich zwischen Nordring, A 46 und der Verlängerung der Gerresheimer Straße einen neuen Gewerbepark anlegen. Bebaut werden sollen rund 82.000 Quadratmeter. Der größte Teil gehört der Stadt Hilden. Sie hat einen Teil der Fläche verpachtet, einen anderen in Erbbau an die Firma Bungert vergeben. Für das Vorhaben müssen der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan geändert werden.

Im Stadtentwicklungsausschuss ging es jetzt darum, wie die eingeholten Stellungnahmen der beteiligten Behörden behandelt werden. Durch die geplante Überbauung der Fläche werde die Kaltluftbildung „lokal“ stark eingeschränkt, berichtet die Verwaltung. Durch die Begrünung der Außenanlagen und helle Gebäudefassaden können diese Wärmebelastung wiederum vermindert werden. Die Strömungsgeschwindigkeit und das Volumen der Kaltluft werden gegenüber dem heutigen Status Quo grundsätzlich reduziert. Auf die angrenzenden Siedlungsbereiche in Hilden, Erkrath und Düsseldorf wirke sich das Vorhaben nicht negativ aus (“nicht erheblich“ steht in der Sitzungsvorlage), so dass die klimaökologische Funktion des Grünzuges erhalten bleibe. Das gehe der Bürgeraktion jedoch zu weit, erklärte ihr Fraktionsvorsitzender Ludger Reffgen. Und stellte den Antrag, das Plangebiet um die heutige Driving Ranch (Golf-Übungswiese) zu verkleinern. Auch die FDP reklamierte für sich „Beratungsbedarf“. Die Grünen sind ohnehin gegen das Projekt. Die CDU sprach sich für eine Vertagung aus. Nur die SPD wollte die Offenlage beschließen, fand dafür aber keine Mehrheit.