Kreis Mettmann: Bundeswehr informiert über Karriere und Studium

Kreis Mettmann Über berufliche Chancen und Möglichkeiten bei der Bundeswehr können sich junge Frauen und Männer morgen (24. Mai) im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Mettmann, Marie-Curie-Straße 1-5, informieren. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr.

Das Team der Karriereberatung der Bundeswehr aus Düsseldorf referiert über die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr als Soldat auf Zeit in den Streitkräften oder als ziviler Angestellter bei der Bundeswehrverwaltung. Die Bundeswehr bildet unter anderem zum Fachinformatiker für Systemintegration, IT-Systemelektroniker, Kaufmännischer Assistent in Fremdsprachen, Kaufmann für Büromanagement, Notfallsanitäter, Gesundheits- und Krankenpfleger oder in vielen anderen spannenden Berufsfeldern aus. Interessenten für die Laufbahn der Offiziere können sich über das Angebot an möglichen Studiengängen (Betriebswirtschaftslehre, Sportwissenschaften, Medizin oder Elektrotechnik) oder über eine Pilotenausbildung als Soldat auf Zeit informieren. Des Weiteren wird über individuelle Möglichkeiten im Freiwilligen Wehrdienst berichtet.