Verleihung im Rathaus Bundespräsident ist Patenonkel von Yumiko-Wolke Violet Paige Delphine Harmony

Eine Unterstützung, die die Familie gut gebrauchen kann, denn sieben Kinder können in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung sein. „Wenn man so viele Kinder hat, wird man immer schief angeguckt“, sagt André Szczech. Vor allem bei der Wohnungssuche sei das ein Problem gewesen. „Wir hatten irgendwann einen Verlauf von 800 E-Mails“, erklärt der 32-Jährige. Nach fünf Jahren Suche hat es geklappt: Die Familie lebt jetzt in einer 121 Quadratmeter großen Vier-Zimmer-Wohnung an der Schulstraße. Zuvor hatte sie mit sechs Kindern 71 Quadratmeter zur Verfügung.