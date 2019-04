Treffen in Hilden : BUND plant Bürgerinitiative gegen A3-Ausbau

Bauarbeiten an der A3 in Richtung Köln: Der Ausbau ist laut Straßen.NRW „vordringlich“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Autobahn soll in den kommenden Jahren von sechs auf acht Spuren verbreitert werden.

Der Protest gegen den geplanten Ausbau der A3 organisiert sich immer professioneller. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) lädt nun zur Gründung einer Bürgerinitiative gegen das Mammutprojekt ein. Das Treffen findet am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus (Bürgersaal, 4. Etage), Mittelstraße 40 in Hilden statt. „Eingeladen sind alle, die sich über die Ausbaupläne entlang der A 3 informieren und sich aktiv und kreativ dagegen engagieren wollen“, teilte der BUND mit.

Die aktuelle Fahrbahnsanierung auf der Autobahn A3 ist die Vorhut auf einen in etwa zehn Jahren anstehenden Ausbau. Der 15 Kilometer lange Abschnitt zwischen Leverkusen-Opladen und dem A3-/A46-Kreuz Hilden soll dann von heute sechs auf acht Spuren erweitert werden. Nach Angaben von Straßen-NRW-Sprecherin Sabrina Kieback ist der achtspurige Ausbau dieses A3-Abschnitts als „vordringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan 2030 festgelegt. Der Baubeginn stehe noch nicht fest. „Erst muss von Süden her der Abschnitt zwischen Leverkusen-Zentrum und Opladen achtspurig ausgebaut sein.“ Erst danach starte die Erweiterung von Opladen bis zum Kreuz Hilden. Die Trasse solle bis Ende 2020 festgelegt werden. Laut Straßen-NRW sind folgende Lösungen denkbar: Es wird jeweils eine Spur rechts und links angebaut, beide Spuren werden rechts oder links angebaut. Mit einem gemeinsamen Schreiben an den Landesbetrieb Straßen-NRW hatten Bürgermeister aus der Region appelliert, bei der Verbreiterung der A3-Trasse Eingriffe in die Natur zu vermeiden oder zu minimieren.