Hilden : BUND plant Bürgerinitiative gegen A3-Ausbau

Bauarbeiten an der A3 in Richtung Köln: Der Ausbau ist laut Straßen.NRW „vordringlich“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Autobahn soll in den kommenden Jahren von sechs auf acht Spuren verbreitert werden.

Der Protest gegen den geplanten Ausbau der A3 organisiert sich immer professioneller. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) lädt nun zur Gründung einer Bürgerinitiative gegen das Mammutprojekt ein. Das Treffen findet am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus (Bürgersaal, 4. Etage), Mittelstraße 40 in Hilden statt. „Eingeladen sind alle, die sich über die Ausbaupläne entlang der A 3 informieren und sich aktiv und kreativ dagegen engagieren wollen“, teilte der BUND am Montag mit.