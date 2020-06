Hilden : Bürgermeisterkandidat weist Kritik der SPD zurück

Hilden Der Stadtrat hat am 4. Juni über einen Antrag des Bürgermeisterkandidaten Dr. Claus Pommer beraten (Einrichtung eines Runden Corona-Tisches) und ihm mit der Mehrheit von CDU, FDP, Grünen und Bürgeraktion stattgegeben. Die vier Fraktionen unterstützen den unabhängigen Kandidaten. Gestritten wird darüber, ob für den Antrag eine Sondersitzung nötig war.

„Es ist gut und wichtig, dass Verwaltung und Politik die Probleme nun endlich gemeinsam anpacken – mit den von der Corona-Krise besonders betroffenen Menschen in Hilden“, nimmt jetzt Pommer Stellung: „Die Reaktionen vieler Menschen zeigen mir, wie wichtig es ist, dass wir versuchen, die Probleme in Hilden gemeinsam zu lösen. Fragen Sie mal die Gastwirtinnen und –wirte auf dem alten Markt, auf deren offenen Brief von Anfang Mai die Stadtspitze bis heute nicht reagiert hat.“