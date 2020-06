Kommunalwahl : Claus Munsch gibt seine politischen Ämter ab

Hilden Mit sofortiger Wirkung gibt Claus Munsch (Allianz für Hilden) seine politischen Ämter ab. Zudem zieht er seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt zurück und kandidiert auch nicht mehr für ein Ratsmandat.

Das teilt Munsch in einem Brief mit, den er am Sonntag an Bürgermeisterin Birgit Alkenings geschickt hat und der der Redaktion vorliegt. Munsch nennt in dem Schreiben persönliche Gründe. Nach Informationen der Rheinischen Post werden Claus Munsch und seine Frau innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate aus Hilden wegziehen.