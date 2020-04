Corona-Krise : Bürgermeisterin fordert mehr Respekt für Verkäufer

In den Medien werden sie als „Helden des Alltags“ gefeiert. Zu Recht: Viele Verkäuferinnen und Kassierer setzen sich Tag für Tag in Supermärkten und Drogerien der Gefahr aus, mit Covid-19 angesteckt zu werden.

Trotz der großen Infektionsgefahr insbesondere für Ältere und Vorerkrankte brächten manche Menschen kein Verständnis für diese Maßnahmen auf. „Weil sie die Läden nicht in Gruppen und nur mit Abstand betreten sowie kein Toilettenpapier hamstern dürfen und an der Kasse ein paar Minuten länger warten müssen, beschimpfen und beleidigen sie die Verkäuferinnen und Verkäufer“, berichtet Volker Hillebrand: „Manche sprechen sogar Morddrohungen aus.“

Lokaler Einzelhandel in Kleve : Einkaufen in der Corona-Krise

Ostern steht vor der Tür. Da ist der Andrang in den Geschäften erfahrungsgemäß besonders groß, vor allem weil auch viele einkaufen, als ob es kein Morgen gibt. „Bitte erledigen Sie ihre Oster-Einkäufe schon frühzeitig in den kommenden Tagen“, bitten Volker Hillebrand und Bürgermeisterin Birgit Alkenings die Hildener. Damit könne Andrang in den Geschäften vermieden und die damit verbundenen Wartezeit so gering wie möglich gehalten werden: „Wenn am Gründonnerstag alle gleichzeitig einkaufen wollen, ist das Chaos programmiert!“