Bürgermeisterwahl Thorsten Klimczak : „Damit wir zufrieden miteinander leben“

Thorsten Klimczak bewirbt sich bei der Kommunalwahl um den Posten des Hildener Bürgermeisters. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Rheinische Post hat die Bürgermeisterkandidaten gebeten, Fotos von Hilden zu machen und zu erklären, warum ihnen das Motiv so wichtig ist. Die Reihe „Themen in Bildern“ geht mit Thorsten Klimczak in die zweite Runde. Der Hildener betreibt die Kneipe Barock an der Stadthalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Ich komme aus Hilden, und ich liebe die Stadt“, sagt Thorsten Klimczak. Er hat Anfang Juli als letzter Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen – auch er möchte Bürgermeister werden. Der 47-Jährige betreibt seit vielen Jahren Gaststätten in Hilden. Zunächst das „Le Premier“ im Rathaus-Center, dann den „Partykeller“ an der Schwanenstraße und seit 2011 das „Barock“ im Steinhäuser-Center.

Thorsten Klimczak ist in der Hildener Lokalpolitik bisher noch nicht in Erscheinung getreten. „Mir ist klar, dass die anderen Kandidaten im Vorteil sind“, sagt er. Aber man könne sich überall einlesen. „Außerdem sitzen in der Verwaltung viele kluge Menschen, die mich beraten könnten“, sagt er.

Info Hilden wählt am 13. September Am Sonntag, 13. September sind 46.591 Hildener aufgerufen, die Kreistags-, Landrats-, Stadtrats- und Bürgermeisterkandidaten zu wählen. In Hilden kämpfen vier Kandidaten um den Posten des Verwaltungschefs: Birgit Alkenings (SPD), Claus Pommer, Ralf Küppers und Thorsten Klimczak (alle parteilos).

„Anders als meine Konkurrenten höre ich auf die Menschen und nehme ich Sorgen ernst“, sagt Thorsten Klimczak. In seiner Kneipe trifft er Hildener zwischen 18 und 80 Jahren aus allen gesellschaftlichen Schichten, wie er erklärt. Dadurch habe er einen guten Eindruck davon, wo Hilden der Schuh drückt.

Bei der vergangenen Kommunalwahl vor sechs Jahren hatte sich schon einmal ein Hildener Wirt aufstellen lassen – und dadurch den sonst von Politikern dominierten Wahlkampf deutlich bunter gemacht. Der inzwischen verstorbene Gerd Hegmann betrieb damals das „Laternchen“ an der Beethovenstraße und holte mit 5,8 Prozent mehr als Klaus-Dieter Bartel (Grüne, 5 Prozent) und Ludger Reffgen (Bürgeraktion, 3,3 Prozent).

Thorsten Klimczak hat uns drei Fotos geschickt, die für ihn wichtige Themen zeigen. Er beschreibt in seinen eigenen Worten, warum er die drei Bilder für die Rheinische Post ausgewählt hat.

„Alles kann die Stadt allein nicht schaffen, wir aber zusammen“, sagt Thorsten Klimczak. Foto: Thorsten Klimczak

Foto 1

„Hilden hat so viele wunderschöne Ecken und weniger schöne. Es war nicht einfach, etwas auszusuchen. Symbolisch soll dieses Bild für das unsaubere altmodische, nicht zeitgemäße Hilden stehen. Über das Schlechte kann man schnell meckern. Anpacken sollte man aber auch können. Alles kann die Stadt allein nicht schaffen, wir aber zusammen. Eine Gruppe motivierter Hildener Bürger gründen gerade einen Verein. Ziel ist: Jedes Mitglied darf praktisch „vor seiner Tür“ oder eine andere Grünflächen hegen und pflegen. Erlaubnis der Stadt vorausgesetzt. Kann viele Synergie-Effekte haben für die Stadt und für alle Einwohner. Fahrradwege, Wege allgemein sind auch kein Foto wert. So schön sind diese teilweise nicht und verbesserungsfähig. Eine Ampel, Fabrik, Wohnungen zu thematisieren, jeder wüsste direkt was gemeint ist. Die schönen Ecken kann jeder für sich selber definieren, es gibt ja zum Glück andere Auffassungen von den schönen Seiten. Und Hilden hat viele vorzeigbare Seiten.“

„Hilden soll sich von anderen Städten absetzten.“ Und dabei dürfe es nicht den Anschluss verlieren. Foto: Thorsten Klimczak

Foto 2

„Hilden hat viele Vor- und Nachteile. Wie wohl alle Städte. Hilden darf Ecken und Kanten haben. Nur eins nicht: einfallslos. Nichtssagend. Hilden soll sich von anderen Städten absetzen. Kann Hilden schon lange als bekannte Einkaufsstadt. Aber es kann sich vieles schnell ändern. Nie den Anschluss verlieren. Nie in einen Dornröschenschlaf verfallen. Immer auf der Hut sein, um besser zu werden. Um die schönste Stadt im Kreis zu bleiben.“

„Ein Herz für die Stadt, die ich liebe, lebe und versuchen werde, ein Stück (oder mehr als das) besser zu machen. Themen anzugehen, umzusetzen.“ Foto: Thorsten Klimczak

Foto 3