Kommunalwahl 2020 : Bürgermeister müssen dem Rat folgen

Das Rathaus ist der Amtssitz des Hildener Bürgermeisters. Foto: Zelger, Thomas

Hilden Bei der Kommunalwahl am 13. September stehen die Spitzenkandidaten für das Rathäuser im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Dabei verfügt das Kommunalparlament über viel mehr Macht als sie.

„Bürgermeister“: Der Titel hat schon was. Das Stadtoberhaupt vertritt die Gemeinde nach außen in rechtlichen Angelegenheiten. Bis 1999 war das ein Ehrenamt. Seitdem ist der hauptamtliche Bürgermeister in Personalunion auch Chef der Stadtverwaltung. Manche Bürgermeister stellen sich gerne als große „Macher“ da, die ihre Stadt quasi im Alleingang regieren – wie etwa der Oberbürgermeister einer bekannten Nachbarstadt. Aber stimmt das überhaupt?

Eher nicht. Die tatsächliche „Macht“ und der Einfluss eines Bürgermeisters sind sehr begrenzt – wenn man mal genau hinschaut. Denn das eigentliche Machtzentrum ist und bleibt der Stadtrat. So sieht es die Gemeindeordnung NRW vor. Das Kommunalparlament entscheidet nämlich mit Mehrheit, welche Projekte auf den Weg gebracht werden (und welche nicht) und wofür wie viel Geld zur Verfügung steht.

Info Die sind die Hildener Bürgermeisterkandidaten Birgit Alkenings, SPD, Amtsinhaberin Claus Pommer, parteilos, unterstützt von CDU, FDP, Grünen und BA Ralf Küppers, unabhängig, Einzelbewerber

Der Bürgermeister ist zwar der Vorsitzende des Stadtrates, hat dort aber nur eine einzige Stimme. Die 43 anderen Stimmen verteilen sich in Hilden auf aktuell sechs Fraktionen plus AfD (ohne Fraktionsstatus). Die SPD ist zwar mit 16 Sitzen stärkste Fraktion, kann aber auch mit der zusätzlichen Stimme von Bürgermeisterin Birgit Alkenings (SPD) nicht einfach „durchregieren“.

Feste Koalitionen wie etwa im Bundestag in Berlin gibt es in Hilden schon seit vielen Jahren nicht mehr, sondern von Fall zu Fall wechselnde Mehrheiten. Deshalb wird oft lange diskutiert und manchmal auch heftig politisch gestritten. Ein Großteil der Entscheidungen fällt überraschenderweise aber einstimmig. Weil gute Lösungen immer breite Mehrheiten finden.

Und auch im Rathaus kann der Bürgermeister nicht schalten und walten wie er oder sie will. Die Stadtverwaltung entspricht – was Mitarbeiter (rund 1000) und Etat (rund 177 Millionen Euro) angeht – etwa einem mittelständischen Unternehmen. Doch der Verwaltungschef hat viel weniger Gestaltungsmöglichkeiten als etwa ein Geschäftsführer. Die Zahl der Mitarbeiter und was sie kosten dürfen, bestimmt der Stadtrat über den Personaletat. Ohne Personalrat, die gesetzlich verankerte Interessenvertretung der Mitarbeiter, kann der Verwaltungschef keinen Mitarbeiter einstellen, versetzen, befördern oder entlassen. Wenn sich die Verwaltungsführung (Bürgermeister und Dezernenten) und Personalrat nicht einigen können, rufen sie eine „Einigungsstelle“ an. Sie ist paritätisch besetzt. Der/die Vorsitzende hat Stimmrecht. Die Einigungsstelle kann eine Entscheidung treffen oder eine Empfehlung aussprechen. Dann entscheidet der Bürgermeister als Verwaltungschef oder der Stadtrat.

Im vierköpfigen Verwaltungsvorstand hat Birgit Alkenings als Bürgermeisterin das letzte Wort. Sie muss sich aber mit dem Ersten Beigeordneten Norbert Danscheidt (ihrem Stellvertreter), Baudezernent Peter Stuhlträger und Schul-, Sport- und Sozialdezernent Sönke Eichner abstimmen. Denn alle drei sind politische Wahlbeamte, direkt vom Stadtrat gewählt.

Für die Zukunft Hildens ist es zweifellos schon wichtig, wer am 13. September Bürgermeister wird. Weil der Rathaus-Chef oder die Rathaus-Chefin durchaus Projekte beschleunigen oder verlangsamen, Initiativen ergreifen, Mitarbeiter begeistern oder frustrieren kann. Genau so wichtig wie die Personalie Bürgermeister, vielleicht sogar noch wichtiger ist aber das politische Kräfteverhältnis im neuen Stadtrat: Welche Partei bekommt wie viele Sitze. Das haben die Wähler selbst in der Hand. Sie wählen am 13. September einen Bürgermeister/Bürgermeisterin.

Dabei spielt für viele die Persönlichkeit des Kandidaten die entscheidende Rolle, die Parteizugehörigkeit eher weniger. Deshalb gibt es immer mehr „unabhängige“ Kandidaten auf kommunaler Ebene. So kam etwa Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke und vor ihr schon Knut vom Bovert ins Amt.

Deshalb haben CDU, FDP, Grüne und Bürgeraktion in Hilden bei der anstehenden Kommunalwahl erstmals auf eigene Bürgermeister-Kandidaten verzichtet – ein absolutes Novum. Einig sind sich die vier nur in einem Punkt: die Wiederwahl von Birgit Alkenings zu verhindern. Seit 1994 stellt die SPD ununterbrochen den Bürgermeister in Hilden. Das will die Anti-Alkenings-Koalition jetzt mit dem unabhängigen Kandidaten Claus Pommer verhindern.