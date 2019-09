Hilden : Bürgerin will Denkmalschutz für Stadthalle

Ausgezeichnete Architektur: Die Stadthalle Hilden wurde von 1976 bis 1978 von Architekt Hans Strizweski geplant und gebaut. Foto: Christoph Schmidt

Über den Antrag von Elisabeth Harsewinkel berät der Stadtentwicklungsausschuss am kommenden Mittwoch. Das städtische Beteiligungsmanagement sieht die Auswirkungen auf den Betrieb „kritisch“.

Denkmäler verbinden die Vergangenheit mit der Gegenwart. Daran erinnert am Sonntag der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“. In Hilden gibt es rund 104 eingetragene Baudenkmäler. Und wenn es nach Elisabeth Harsewinkel geht, kommt demnächst ein weiteres hinzu. Die langjährige Stadtverordnete und Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins will die Stadthalle unter Denkmalschutz stellen lassen. Über ihren Antrag beraten die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am 11. September ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses Mittelstraße 40.

Elisabeth Harsewinkel hat schon erfolgreich dafür gekämpft, dass das „Alte Helmholtz“ unter Denkmalschutz gestellt wurde. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Architekt Hans Strizeweski hat die Stadthalle von 1976 bis 1978 geplant und gebaut. Der heute 91-Jährige Hildener hat seine Stadt mit mehr als einem Dutzend Bauten geprägt, darunter die Stadtbücherei und den Nove-Mesto-Platz sowie den Komplex Mühlenstraße mit 200 Wohnungen. Beim deutschen Architekten-Wettbewerb 1979 in München erhielt die Stadthalle Hilden mit einer „lobenden Erwähnung“ bundesweite Aufmerksamkeit. Es war die einzige Auszeichnung für ganz Nordrhein-Westfalen. Mit dem Verzicht auf „architektonische Extravaganzen“ habe Strizewski eine „Unverwechselbarkeit von Inhalt und Form“ erreicht, hieß es in der Begründung. Außengestalt und Innenraum seien harmonisch abgestimmt und in ihrer Zeitlosigkeit Vorbild, zitiert Elisabeth Harsewinkel die Fachjury. Auch das Land NRW habe die Stadthalle 1979 für „vorbildliches Bauen“ ausgezeichnet. „(Sie) ist In ihrer Funktionalität als Theaterraum (...), als Festhalle und durch ihre einmalig schöne Lage im Stadtpark für unsere Stadt prägend und unverzichtbar“, findet Harsewinkel Durch die Unterschutzstellung erhalte die Stadthalle noch „den ihr zustehenden ganz besonderen Stellenwert“. Ob die Stadthalle ein Denkmal ist, müsse das Fachamt für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland feststellen, erläutert Bürgermeisterin Birgit Alkenings in der Sitzungsvorlage. Dies müsste dann in einem Gutachten nachgewiesen werden. Dieses Gutachten könnte die Untere Denkmalbehörde bei der Stadt Hilden anfordern.

Ab 2020 will die Stadt Hilden Holding die Stadthalle wieder selber betreiben. 2017 war sie nur an 95 Tagen (im Bild der Tanznachmittag des Seniorenbeirats) belegt. Foto: RP/Christoph Schmidt

Info Auslastung der Stadthalle geht zurück Auslastung Die Stadthalle war im Jahr 2017 an 95 Tagen belegt, 2016 an 99: 2015 an 101 Tagen, 2014 an 103 Tagen, 2013 an 71 Tagen. Die Auslastung der Stadthalle gehe zurück, weil sich die Veranstaltungsszene geändert habe, sagt APM. In Hilden fehlten zudem Parkmöglichkeiten. Mietpreise für Vereine und Verbände mit gemeinnützigem Hintergrund hat der Stadtrat festgelegt. Sie sind subventioniert. Sonst würde die Stadthalle noch weniger gebucht.