Neue Ausstellung im Bürgerhaus Hilden Pariser Geschichten unter den Schichten

„Ich finde diese Kunstform sehr spannend. Ich entdecke Elemente wie den Eiffelturm und es fängt an, in mir zu arbeiten“, sagt die stellvertretende Leiterin des Kulturamtes Ute Holz. Doch es ist nicht nur der Eiffelturm, der die Werke der Künstlerin schmückt. Daher war die Titelfindung der Ausstellung in Hilden alles andere als leicht. „Wir haben lange über den Titel diskutiert. Paris als zerrissene Metropole, gerade in heutigen Zeiten, das hätte gut gepasst, aber am Ende haben wir uns auf den Titel StadtLandschaften geeinigt, denn es geht hier eher um das Konstruktive,“ sagt Sandra Abend, die im Kulturamt Hilden für die „Stabstelle Bildende Kunst“ verantwortlich ist und Traute Schmaljohann zu dieser Ausstellung, auch als bekennende Frankophile, nach Hilden ins Bürgerhaus holte.