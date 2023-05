Soziales in Hilden Das Stellwerk hilft jetzt Menschen jeden Alters

Von nun an lautet die Devise, allen Einwohnern der Stadt Beratung unter einem Dach anbieten zu können. Der Standort dafür befindet sich im Bürgerhaus an der Mittelstraße 40. Für den Fall, dass ein Anliegen nicht im eigenen Zuständigkeitsbereich liegen sollte, verstehe man sich als „Drehscheibe verschiedener Hildener Institutionen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Dementsprechend verweise man Ratsuchende dann an den richtigen Ansprechpartner.