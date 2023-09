Kunst und Kultur Bürgerfestival macht Hilden zur Freilichtbühne

Zwei Bühnen und andere Anlaufpunkte hatten die Veranstalter in der belebten Innenstadt eingerichtet. Und dort gaben sich die mehr als 20 Musikensembles und Tanzgruppen am Samstag und Sonntag regelrecht die Klinke in die Hand. Die Genres waren dabei bunt gemischt: Das populäre „Indiana Jones“-Motiv von John Williams etwa gehörte zum Repertoire der Bläsergruppe „Brass GewItter“, die auf der Bühne am Alten Markt auftrat. „We will Rock you“ von Queen, von Streichern dargeboten, oder der erste Satz des „Frühlings“ aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ auf dem Akkordeon vernahmen die Zuhörer an einem Pavillon vor Peek und Cloppenburg. Dort zeigten verschiedene junge Ensembles der Musikschule ihr Können – umringt von handyzückenden Eltern und Großeltern sowie ihren staunenden Geschwistern. Und immer wieder ernteten die Nachwuchsmusiker herzlichen Applaus. Gleiches galt für die Chöre, vom „Chor 84“ über die „Hildener Chorgemeinschaft“ bis zu den „Bonni Voices“, die im Verlauf des Samstags auf der Bühne Alter Markt standen.