Bürgerfestival in Hilden „Vielfältig, lebendig, kunstvoll und vor allem partizipativ"

So zum Beispiel im Haus Hildener Künstler (H6). Es öffnet am Samstag und Sonntag, um den Menschen die Werke der Künstlerin Gerda Kreuzer zu präsentieren. Hier gibt es Angebote drinnen wie draußen: Auch der Skulpturenpark kann besucht werden. Der Sonntag dürfte dort vor allem für Kinder interessant werden, denn sie können ihrer Kreativität in einer Schnellzeichnen-Aktion freien Lauf lassen. In der Städtischen Galerie öffnet an diesem Wochenende ein letztes Mal „Cyantopien und Mee(h)r“ von Cornelia Schoenwald.