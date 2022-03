Kommentar : Das Auto ist nicht das Maß aller Dinge

Es war ein intensiver Wahlkampf. Jetzt ist der Haaner Bürgerentscheid beendet – und die Gegner des Fahrradschutzstreifens auf der B228 jubeln. Doch was bleibt über den Tag hinaus? Hinsichtlich der zukünftigen Verkehrspolitik war die Auseinandersetzung ein Streit von gestern.

Denn innerstädtische Entwicklung „vom Auto her zu denken“ mit Fokus auf glatt fließenden Pkw-Verkehr und ein großes Parkplatzangebot, ist nicht mehr als der Versuch, einen Dinosaurier wiederzubeleben. Das Auto benötigt viel zu viel Platz. Experten haben berechnet: Unbenutzt beansprucht ein Pkw zwischen 10 und 15 Quadratmetern Parkfläche, 23 Stunden am Tag. Im Betrieb werden es fast 100 Quadratmeter. „Wenn jeder Auto fährt, gibt es keinen Platz für Menschen, es gibt keinen Platz zum Bewegen“, sagt Marco Granelli, Vizebürgermeister der Stadt Mailand. Recht hat er. Großstädte wie Oslo oder Kopenhagen, ja sogar Hamburg mit seinem Viertel Ottensen machen daher längst vor, wie man die Zentren an den Menschen ausrichtet, nicht an Funktionen. Das bedeutet: Verkehr mit Car-Sharing, Scootern und E-Bikes in immer grüneren Städten als beliebtem Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität. Dafür braucht es keinen Bürgerentscheid, nur etwas Mut.