Stadtverwaltung Hilden Bürgerbüro schließt, Bauhof bleibt geöffnet

Der Bauhof an der Straße Auf dem Sand hat von Dienstag, 27. Dezember, bis zum Freitag, 30. Dezember, von 8 bis 12 sowie am Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Schadstoffsammlung findet am Samstag, 17. Dezember letztmalig statt und startet dann wieder am Samstag, 7. Januar 2023. Die Bauhofverwaltung ist ebenfalls vom 27. bis zum 30. Dezember zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Müllabfuhr erfolgt wie im Abfallkalender angegeben. Zu beachten ist die Verschiebung aufgrund der Feiertage um einen Tag. Geschlossen ist der Bauhof an Heiligabend und an Silvester.