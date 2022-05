Bürgeraktion Hilden und die Grünen starten gemeinsame Initiative : Markenwert Jazztage schützen

Hilden Die Bürgeraktion und Grüne fordern mehr Unterstützung für die Jazztage. Der Bürgermeister soll Wege zu einer besseren Finanzierung des Festivals aufzeigen.

„Kurz bevor Veranstaltungs-Organisator Peter Baumgärtner in der vergangenen Woche die 26. Ausgabe der Hildener Jazztage präsentierte, stand die Finanzierung des renommierten Festivals auf der Tagesordnung im Kulturausschuss. Die Verwaltung gab den Ausschussmitgliedern dort zur Kenntnis, was für Jedermann im städtischen Haushalt ohnehin nachzulesen ist: Die Jazztage werden mit jährlich 15.000 Euro aus dem Stadtsäckel unterstützt.

Darüber hinaus sei die weitere Finanzierung aus Mitteln der städtischen Institutionen Sport- und Kulturstiftung und Stadtmarketing jedoch eingestellt worden. Von dort war die ursprüngliche Förderung in Höhe von je 15.000 Euro in den letzten Jahren zum Teil bereits leicht reduziert worden.

Wenn zwei Drittel der kommunalen Förderung von insgesamt 45.000 Euro wegbrechen, können nach Auffassung von Bürgeraktion und Grünen Politik und Verwaltung nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und so tun, als sei nichts passiert. In erster Linie sei jetzt der Rat gefragt, der klären müsse, ob er die Jazztage weiterhin wolle oder nicht. „Deshalb haben wir im Kulturausschuss und zur weiteren Entscheidung im Rat ein Bekenntnis der Stadt zu den Hildener Jazztagen gefordert, verbunden mit dem Auftrag an die Verwaltung, als Veranstalter den Fortbestand des jährlichen Festivals sicherzustellen und seinen hohen Markenwert für die Stadt zu pflegen und zu erhalten.“