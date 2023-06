Politik in Hilden Öffentliche Gelder für Wasserstoffsiedlung?

BA-Mitgliedern gegenüber hätten mehrere Bürger den Verdacht geäußert, dass die WGH als Projektträger für einen Teil der beabsichtigten Bebauung einspringe. Diesen Hinweis soll der private Eigentümer und Projektentwickler Jürgen Spelter gegeben haben. Rückfragen dazu würden, so schreibt die BA in einer Pressemitteilung, vom Rathaus „mit allgemeinem Verweis auf grundsätzliche Beschlüsse zum sozialen Wohnungsbau ausweichend beantwortet“ werden. Der Verdacht: Mit den Mehrheiten von CDU und SPD werden hinter den Kulissen der Bebauungsplan und seine Umsetzung „ausgekungelt“ und beide Fraktionen würden ihre Dominanz im Stadtrat und Aufsichtsrat der WGH nutzen, „um das Projekt an der Güterzugstrecke in dem besonders von starken Emissionen belasteten Teil der Wohnungsbaugesellschaft aufzubürden“.