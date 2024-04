In Hilden fehlen Kita-Plätze Bürgeraktion für Kindergarten im Restaurant

Zum Hintergrund: Laut Kindergartenbedarfsplanung liegt die Betreuungsquote bei den Kindern unter drei Jahren aktuell bei rund 55 Prozent. Mit der Versorgung von circa 96 Prozent der älteren Kinder ergibt sich eine Lücke von deutlich mehr als 200 Betreuungsplätzen. Noch in diesem Jahr gelindert, jedoch nicht gelöst wird die Not durch die Kindertagesstätte am Holterhöfchen, die zum 1. Oktober sukzessive ihren Betrieb aufnehmen soll. Zwar wurden mit dem Haus des Lernens und einer Tagesstätte am Salzmannweg weitere Projekte auf den Weg gebracht, die die Betreuung von Vorschulkindern sichern sollen, doch bis zur Eröffnung dieser Einrichtungen dürften voraussichtlich bis zu sechs Jahre vergehen. Es brauche kurzfristige Lösungen hatte nicht zuletzt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in den Ausschusssitzungen betont und eine Kindertagesstätte für vier Gruppen im Bürgertreff an der Lortzingstraße vorgeschlagen.