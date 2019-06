Umweltpolitik : Bürgeraktion: „Stadt lässt Klimaschutz schleifen“

Hilden Bürgeraktion kritisiert Stadtverwaltung. Die Klimaveränderung und ihre Folgen sind nach Einschätzung der BA im Rathaus „noch nicht wirklich angekommen“.

() Die Bürgeraktion (BA) hat der Stadt vorgeworfen, sie komme seit einem Jahr mit ihren Strategien zur Hitzebelastung und zu den Klimafolgen nicht voran. In einer Mitteilung erinnerte Fraktionschef Ludger Reffgen an eine Studie des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz von 2018. Sie hatte Hitzebelastungen in Innenstädten als Folge des Klimawandels aufgezeigt. „Danach gehört Hilden zu den am stärksten betroffenen Städten“, so Reffgen. Bei sommerlichen Wetterlagen litten rund 38.000 Menschen – 70 Prozent der Bevölkerung – unter besonders großer Hitze. Landesweit ein „absoluter Spitzenwert“, erklärt Reffgen.