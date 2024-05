Austausch der Stationen des Trimm-Dich-Pfades Bürgeraktion mahnt bei Verwaltung „ehrlicheren Umgang mit Anfragen“ an

Die aktuelle Erneuerung des Fitnessparcours im Stadtwald Hilden scheint nicht überall auf grenzenlose Begeisterung zu stoßen. Die Bürgeraktion nimmt sie jedenfalls zum Anlass, am Vorgehen der Verwaltung gleich in mehreren Punkten Kritik zu üben. Der Fraktionsvorsitzende Ludger Reffgen ruft in Erinnerung, dass die Bürgeraktion bereits 2021 während der Corona-Pandemie eine Instandsetzung des bereits damals „von starken Verschleißmerkmalen und Beschädigungen gekennzeichneten“ Trimm-Dich-Pfades angeregt habe. Dagegen habe seinerzeit jedoch das Tiefbau- und Grünflächenamt ausgesprochen und festgestellt, dass 19 der 20 Stationen „in Ordnung“ seien. Auch die fehlende, definitiv als marode erkannte Station sei mit der Begründung nicht repariert worden, dass „Verkehrssicherungsmaßnahmen an Waldwegen Vorrang“ hätten. Reffgen weist demgegenüber darauf hin, dass am Wanderweg über den Hoxbach, einem Teil des Routennetzes „Neandersteig“, „eine sichere Querung zur überwiegend risikofreien Nutzung des Waldwegs“ fehle – „trotz vielfacher Kritik von Waldbesuchern und zumindest einem dokumentierten Unfall“.