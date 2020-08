In Corona-Zeiten ist Lesestoff stark gefragt : 24 Stunden Neues aus dem Bücherschrank

Pate Andreas Rehm freut sich darüber, dass die Bücherschränke auf dem Neuen Markt und auf der Friedrichstraße so gut genutzt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN/HAAN Die öffentlichen Schränke in Hilden und Haan kommen gut an: Nahezu minütlich kommt jemand zum Geben und Nehmen. In der Corona-Zeit ist das Interesse an den Büchern – teils in neuwertigem Zustand – noch weiter gestiegen.

Bücher wegzuwerfen, das käme für Eva und Holmar Köstner nicht in Frage. Das Ehepaar steht vor dem Bücherschrank am Neuen Markt in Haan und sortiert Bücher ein. „Eine wirklich tolle Sache, von der alle Seiten profitieren.“ Nur wenige Minuten vergehen, da kommen schon die nächsten Nutzer. Die beiden Schränke am Neuen Markt und an der Friedrichstraße in Haan pulsieren regelrecht. „Sie leben, und das ist toll zu sehen“, sagt Pate Andreas Rehm.

Mit fünf Parteikollegen kümmert sich der Fraktionsvorsitzende der Grün-Alternativen Liste (GAL) Haan darum, dass die Schränke sauber bleiben, ihre Türen schließen und Bücher, die auseinander fallen, draußen bleiben. GAL, „Haaner Jugendförderung Karin und Gerhard Schmitz Stiftung“, Stadt, Innogy und die Stadtbücherei haben einen oder beide der stählernen Büchertürme ermöglicht, die Plätze für je rund 250 Bücher bieten. Bestseller von Autoren wie Ken Follett und Diana Gabaldon – teils sogar neu – sind zu finden, ältere Klassiker, außerdem Kinder- und Jugendliteratur. „Oft finde ich etwas für meine Enkel“, sagt Eva Köstner.

INFO Kostenlos und unbürokratisch Nutzung Die Bücherschränke in Hilden und Haan sind täglich 24 Stunden geöffnet. Ihre Nutzung ist kostenlos und unbürokratisch möglich: Jeder kann Bücher hineinstellen und/ oder herausnehmen. Standorte Hilden: Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz, Walder Straße und Spielplatz Warringtonplatz. Haan: Neuer Markt, Friedrichstraße und Bahnstraße (Gruiten). Verzeichnis Eine Liste Bücherschränke in Deutschland steht zum Beispiel auf der Internetseite lesestunden.de

Ein Bücherschrank eigens für die jungen Leser steht in Hilden auf dem Spielplatz Warringtonplatz. Um den von der Stadt aufgestellten Schrank kümmert sich Albert Hullen. „Ich lese gern und finde die Idee, Bücher weiterzugeben, sehr gut“, erklärt er sein Engagement. Jeden Tag schaut er bei dem Bücherschrank nach dem Rechten. „Besonders schön finde ich, wenn sich spielende Kinder an den Schrank heranwagen und ganz glücklich sind, dass sie in den Büchern blättern dürfen.“ Durch die Corona-Zeit sei das Angebot noch stärker gefragt als ohnehin schon.

Weitere Bücherschränke gibt es in Hilden an der Walder Straße und am Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz. Letzteren betreut schon seit dessen Aufstellung Wolfgang Becker, der 180 Schritte vom Bücherschrank entfernt wohnt und schon jede Menge schöne und manchmal auch kuriose Erlebnisse rund um dem Schrank erlebt hat. „Manche Leser kommen jeden Tag. Einer fährt täglich mit seinem Fahrradanhänger von Langenfeld bis Erkrath und nimmt aus überfüllten Bücherschränken Inhalt heraus und füllt leere auf.“ Schön fände Berger es, wenn die Leute keine verdreckten Bücher oder solche mit fehlenden Seiten einstellen würden. „Die müssen ja dann von uns Paten entsorgt werden.“