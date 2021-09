Spannendes Angebot in Hilden : Bücherei bekommt „LeihBar“

Leiterin Silke Liesenkloß präsentiert eine Auswahl der neuen Leihgeräte wie Mini-Beamer, Mini-Roboter, Strommessgeräte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Geräte für Kreativität, Freizeit und Technik können Ende 2021 ausgeliehen werden. Damit erweitert die Stadtbücherei ihr Angebot noch einmal.

Der Name „Stadtbücherei“ führt ein bisschen in die Irre. Denn in der schicken Bibliothek am Nove-Mesto-Platz gibt es zwar (auch) noch Bücher, aber inzwischen auch noch vieles andere mehr: Filme, CD, DVD, Spiele, Zeitschriften. Für viele Schüler ist die Stadtbücherei ein attraktiver Lernort mit Computer-Arbeitsplätze und Internet-Zugang. Hier werden defekte Kleingeräte repariert. Neu hinzugekommen ist inzwischen auch „Gaming“ und „Making“. Mit 3D-Brillen kann man in Videospielwelten abtauchen und bei vielen Mitmach-Ideen spielerisch gelernt. Oder einen Ozo-Bot programmieren. Die Bücherei ist zu einem Labor geworden, in dem sich die Besucher auf neue Weise kreativ ausprobieren können.

Jetzt macht die Stadtbücherei den nächsten Schritt und bietet ab Ende des Jahres eine „LeihBar“ an. Das ist eine „Bibliothek der Dinge“, erläutert Leiterin Silke Liesenkloß. Sie hat rund 30 Gegenstände angeschafft, die voraussichtlich ab Dezember mit einem gültigen Bibliotheksausweis ausgeliehen werden können: Heißklebepistole, Action-Cam, Dash-Roboter, Buttonmaschine, Slackline oder ein CO 2 -Messgeräte sind nur einige davon. Bei der Auswahl habe sich die Bücherei an den Ergebnissen einer Umfrage im Mai 2021, an den Erfahrungen anderer Bibliotheken sowie an ihren Zielgruppen orientiert. Die „LeihBar“ soll im Erdgeschoss der Stadtbücherei aufgebaut werden, überwiegend mit vorhandenem Mobiliar. Die „Q-Thek“ dort werde deshalb neu konzipiert. Je nach Nachfrage soll das Angebot nach und nach erweitert werden. Einige Gegenstände wie Lamiergerät, Nähmaschine oder Papierschneidegerät können nur vor Ort genutzt, andere ausgeliehen werden.