Vorstellung im Fabry-Museum Buch zeigt Heimat zwischen Ukraine und Hilden

Das Titelbild zeigt ein kleines Mädchen im roten Kleid, das in der einen Hand eine Coca-Cola-Flasche und in der anderen ein Smartphone in die Höhe hält, vor der im Hintergrund stehenden Mutter-Heimat-Statue in Kiew. Als Yurii Herman das Foto mit seiner Tochter Iryna inszenierte, wusste er noch nicht, welch kraftvoll symbolischen Ausdruck es einmal haben würde. „Es entstand während eines Ausflugstages“, erinnert sich Yurii Herman zurück. Coca Cola und Smartphone stünden für das Streben nach Freiheit.