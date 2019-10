Hilden : Förderinitiative spendet neuen Therapiestuhl

Von links: Annette Mittmann, Funktionsoberärztin in der Gynäkologie, Stephan Dorn (medwerk), Livia Küffner, Chefärztin Senologie/Brustzentrum Kplus, Achim Bittner, Oberarzt in der Gynäkologie, Hiltrud Stegmaier und Dagmar Volmer (beide Förderinitiative Senologie) freuen sich über den neuen Stuhl. Foto: Kplus-Verbund

Patientinnen des Brustzentrums in Hilden profitieren.

(RP) Gute Nachricht für die Patientinnen des Brustzentrums im St. Josefs Krankenhaus Hilden: Die Förderinitiative Senologie/Initiative gegen Brustkrebs unterstützt die Chemo-Ambulanz mit einem weiteren Spezial-Stuhl für die ambulante Therapie. Die Chemotherapie zählt zu den wichtigsten Behandlungsformen bei Krebs. Vielen Patientinnen im Brustzentrum können die Zytostatika, welche die Teilung und Vermehrung von Tumorzellen hemmen, ambulant verabreicht werden, teilte Kplus mit. „Die Laufzeiten der Medikamente – also die Zeit, in der der Wirkstoff über einen Tropf in den Körper gelangt – reichen von einer bis hin zu mehreren Stunden“, erläutert Prof. Livia Küffner, Chefärztin und Leiterin des Brustzentrums. „Da ist es wichtig, dass die Patientinnen sich wohl fühlen, entspannen können und ganz pragmatisch: bequem sitzen“, so Küffner weiter.