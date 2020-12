Brücken-Prüfung im Hildener Kreuz : Nächtliche Engpässe auf der Autobahn 46

Hilden/Haan Wegen der Prüfung der neuen Brücke im Bereich des Hildener Kreuzes kommt es in den nächsten beiden Nächten zu Engpässen auf der Autobahn 46 im Bereich des Hildener Kreuzes.

Die StraßenNRW-Regionalniederlassung Niederrhein führt die Hauptprüfung für das fertiggestellte Brückenbauwerk im Autobahnkreuz Hilden (A3/A46) durch. Dadurch kommt es dort in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag (16./17. Dezember) und von Donnerstag auf Freitag (17./18. Dezember) jeweils in der Zeit von 20 bis 5 Uhr zu folgenden Engpässen sowie Verbindungssperrungen.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt am Freitag (18. Dezember) von 9 bis 13 Uhr auf der A46 in Fahrtrichtung Dortmund den rechten Fahrstreifen in der Baustelle zwischen Haan-Ost und Wuppertal-Cronenberg. In dieser Zeit wird im Baustellenbereich hinter der Brücke Westring die Fahrbahn neu markiert und es ist nur ein Fahrstreifen frei. Damit die gelbe Markierung dauerhaft hält, muss es beim Kleben trocken und die Temperatur der Straßenoberfläche höher als 5 Grad sein.