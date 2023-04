Matthias-Brock-Stiftung Hilden Neuer Gewerbepark ist schon ausgebucht

2016 begannen die Planungen für das Areal am ehemaligen Stammsitz an der Verbindungsstraße, erklärt Stiftungsvorstand Martin Lindemann. Die sogenannte Promathalle, ein rund 1200 Quadratmeter großes Gebäude, wurde zunächst umgebaut und in vier Einheiten geteilt. Später ließ die Stiftung zwei weitere Hallen abreißen und dort 13 weitere Gewerbeeinheiten bauen. Zusammen mit der alten Zimmerei stehen nun 18 Gewerbeeinheiten in einer Größe zwischen 110 und 190 Quadratmetern auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Gelände. Die Hallen sind teilweise doppelstöckig nutzbar, in der etwas niedrigeren Variante kann der Bereich über dem Büro als Lager genutzt werden, berichtet Thomas Scheplitz von Trapp-Architekten.