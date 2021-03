Corona-Lage im Kreis Mettmann : Britische Corona-Variante breitet sich weiter aus

Die Mutation macht jetzt schon rund 40 Prozent des Infektionsgeschehens aus. Diese Variante gilt als deutlich ansteckender als das Ursprungsvirus. Unser Überblick über die aktuelle Corona-Lage im Kreis Mettmann.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind am Donnerstag 633 Menschen, 39 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 53 (unverändert; 6 neu erkrankt, 6 genesen), in Haan 49 (+4; 6 neu erkrankt, 2 genesen), in Heiligenhaus 38 (-1; 2 neu erkrankt, 3 genesen), in Hilden 83 (+5; 11 neu erkrankt, 6 genesen), in Langenfeld 73 (+5; 6 neu erkrankt, 1 genesen), in Mettmann 57 (unverändert; 3 neu erkrankt, 3 genesen), in Monheim 54 (+7; 12 neu erkrankt, 5 genesen), in Ratingen 67 (+5; 5 neu erkrankt, 0 genesen), in Velbert 136 (+11; 15 neu erkrankt, 4 genesen) und in Wülfrath 23 (+3; 4 neu erkrankt, 1 genesen).