Theater-Angebot : Die Bremer Shakespeare Company zu Gast in Hilden

Die Bremer Shakespeare Company führt Coriolanus auf. Foto: Marianne Menke

Hilden Mit einer Inszenierung des Shakespeare Dramas „Coriolanus“ startet das Kulturamt am Samstag, 24. September, um 20 Uhr, in der Hildener Stadthalle, Fritz-Gressard-Platz 1 in die neue Theatersaison.

Zu Gast in Hilden sein wird dann die „Bremer Shakespeare Company“ mit einer besonderen Inszenierung des Shakespeare Dramas „Coriolanus“. Im Zentrum des Theaterstücks der Bremer Shakespeare Company stehen Fragen nach der Bedeutung von demokratischen Strukturen und der Aufrichtigkeit im politischen Handeln.

Der Name „Coriolanus“ wird dem römischen Feldherrn Caius Martius für seine Heldentaten als Kämpfer und vermeintlicher Retter Roms verliehen. Krieg kann er gut, Politik eher nicht und Demokratie schon gar nicht. Coriolanus ist ein Unsympath, arrogant und herrisch. Er kämpft nur für seine eigene Sache. Aggressive Rücksichtslosigkeit verhilft Coriolanus auf dem Schlachtfeld zum Sieg, doch auf dem politischen Parkett muss er damit scheitern.

Besonders wird die Vorstellung nicht nur durch den aktuellen politischen Bezug, sondern auch durch die Zweisprachigkeit der Inszenierung, in deutscher und türkischer Sprache. In der Koproduktion der Bremer Shakespeare Company mit dem Tiyatro BeReZe aus Istanbul verbinden sich die szenischen Spielweisen der beiden Ensembles zu einer spielstarken „Aufführungssprache“, die ohne Overhead-Übersetzungen auskommt, also auch ohne türkische Sprachkenntnisse zu verstehen ist. „Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, die Bremer Shakspeare Company mit dieser Aufführung nach Hilden zu holen“, so Kulturamtsleiterin Eva Dämmer.