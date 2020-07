Hilden : Breidohr’s baut Markt für zehn Millionen Euro um

Hilden Die Betreiber erneuern bis auf die Mauern nahezu alles in dem Lebensmittelmarkt an der Walder Straße. Zunächst bleibt er geöffnet, Ende September wird der Supermarkt jedoch zeitweise geschlossen.

„Breidohr’s“-Supermarkt an der Walder Straße steht vor einem großen Umbau: „Am Ende bleiben eigentlich nur die Außenmauern erhalten“, erklärt Tobias Breidohr, der gemeinsam mit Daniel Breidohr die Pläne nun vorgestellt hat. Das Familienunternehmen investiert rund zehn Millionen Euro in den Standort Hilden, um ihn für die Zukunft fit zu machen wie die beiden Geschäftsführer erklären. Seit 1991 sitzt „Breidohr’s“ an der Walder Straße. Dem Unternehmen gehört das Gebäude auch.

Die Familie betreibt drei Märkte , neben Hilden in Rösrath und Bergisch-Gladbach. Die Filiale in Rösrath ist bereits umgebaut worden.

Das neue Ambiente ist durchdacht und erinnert eher an Marktstände. Die Regale erscheinen in einem warmen, einladenden Farbton, die Regale und Auslagen werden übersichtlicher. Die Wände zieren historische Fotos aus der mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte.

Das Angebot wird zudem erweitert. In Zukunft soll es beispielsweise eine Salattheke zum Selbermixen, frisches, vor Ort hergestelltes Sushi sowie eine heiße Theke mit wechselnden Mittagsmenüs geben. Die Fischtheke wird vergrößert und mit einem eigenen Räucherofen ausgestattet. Dort werden mehrmals täglich Forellen, Lachs oder Garnelen geräuchert. Hinter den neuen Wurst-, Fleisch- und Käsetheken werden die Wände durch Glas ersetzt, damit die Kunden einen Blick in die Küchen und Lagerräume haben. „Transparenz ist uns wichtig“, sagt Tobias Breidohr. Die Weinabteilung wird ebenfalls vergrößert, in Zukunft soll es dort eine Probierstation für eine Auswahl an Weinen geben. Die Veränderungen sind aber nicht nur kosmetisch. Die Elektrik wird komplett erneuert, ebenso alle anderen Anschlüsse und das Dach. Die ersten Vorarbeiten laufen seit Anfang Juli. Ab dem 25. Juli werden die Bedientheken für geschlossen, der Markt bleibt aber vorerst geöffnet.