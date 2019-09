Hilden : Breddert: Stadt will Neubauten mehr regulieren

Die Stadt Hilden möchte das Erscheinungsbild des Bereichs zwischen den Straßen Breddert und Krabbenburg sowie den Garather Mühlenbach soweit wie möglich erhalten. Deshalb soll der Bebauungsplan Nr. 138 geändert werden.

Im Entwurf zu dem neuen Bebauungsplan ist ein Wohngebiet mit maximal einem Geschoss und ein zweites mit maximal zwei Geschossen, Satteldächern sowie eine maximale Firsthöhe von elf Meter über Straßenniveau vorgesehen. Der Lärm der A3 (nur 300 Meter entfernt) ist nachts so laut, dass für neue Wohnhäuser passiver Lärmschutz notwendig wird. Die Anwohner regten an, bei Neubauten künftig mehr Platz für Vorgärten vorzusehen. Statt bis zu 50 Meter lange Baukörper sollten nur Ein- oder Zweifamilienhäuser zugelassen werden, um den ortsüblichen Charakter zu erhalten. Mindestens 40 Prozent der Grundstücke sollten nicht bebaut werden. Lutz Groll vom Planungsamt stellte klar, dass es sich im Bereich Breddert/Krabbenburg planungsrechtlich nicht um einen Außenbereich, sondern um einen ganz normalen Siedlungsbereich handelt. Ein Anwohner regte an, mehr als einen Stellplatz pro neuer Wohnung vorzusehen. Schon heute seien Parkplätze im Viertel knapp. Das habe auch mit der Zweckentfremdung von Garagen als Abstellraum zu tun, merkte Lutz Groll an.