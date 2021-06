Hilden : Bonni-Schüler präsentieren ihr eigenes Hörspiel

Schülerin Felicitas Fausten trägt im Rahmen der Hörspielpräsentation einen Poetry Slam vor. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Gymnasiasten haben ein zeitgenössisches Jugendstück nicht für die Bühne einstudiert, sondern als Hörspiel aufgenommen. „Es war eine tolle Erfahrung“, berichtet Lehrerin Anke Jochmaring: „Auch für Schüler, die sonst etwas schüchterner sind und sich auf der Bühne vielleicht nicht so wohlfühlen, war das Hörspiel auf jeden Fall eine gute Alternative.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Sie hat aus der Not eine Tugend gemacht und ihren Schüler in der Pandemie neue Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich trotz Distanz gemeinsam ein gar nicht so einfaches literarisches Werk erarbeiten lässt: Lehrerin Anke Jochmaring hätte mit ihrem ersten Literaturkurs der Q1 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) eigentlich gerne das Werk „Runter auf Null“ des norwegischen Autors Kristofer Gronskag als Theaterstück auf die Beine gestellt. Doch dann kam Corona dazwischen.

Mitten im Distanzunterricht wurden die Proben per Videokonferenz abgehalten, erinnert sich Jochmaring. Erst da kam ihr die Idee zum Hörspiel, verrät die Pädagogin. „In den Videokonferenzen haben wir gemerkt, dass das Stück auch gut nur über die Sprache und die Dialoge funktioniert, weshalb wir uns dann an das Hörspiel gewagt haben.“ Denn eine Theateraufführung mit Maske und Abstand konnte sich Jochmaring auch nicht so recht vorstellen.

Kurzfristig wurde also umdisponiert. Glücklicherweise, verrät die Literatur-, Kunst- und Musiklehrerin, verfügt das Bonni über eine gute technische Ausstattung. „Wir haben ein kleines Tonstudio in der Schule und eine mobile Aufnahmestation, mit der wir die Dialoge einzeln oder mit genügend Abstand zueinander aufnehmen konnten.“ Die Tonspuren der Schüler bastelte Jochmaring dann zu Hause am Computer zusammen, fügte Soundeffekte und Musik hinzu. Gut ein halbes Jahr hat sich der Literaturkurs mit der Erstellung des Hörspiels beschäftigt, die Rollen erarbeitet und eingesprochen.

Nun wurde das fertige Produkt vor kleinem Publikum auf der Obstwiese der Schule abgespielt und vorgestellt. Die Anwesenden hörten gebannt zu und ließen das anspruchsvolle Stück, das nicht auf Anhieb zu durchschauen ist, auf sich wirken.

Auch Marcella hörte aufmerksam zu. Die 16-Jährige hatte im Hörspiel die Rolle der Sandra übernommen, einem TV-Reality-Star, der von einem Stalker heimgesucht wird. Für die 16-Jährige war das Hörspiel trotz ihrer Theatervorkenntnisse eine anspruchsvolle Arbeit. Sie spielt an ihrer Schule schon lange in der Theater AG mit. Auf der Bühne zu stehen, bereitet der 16-Jährige große Freude. Hier kann sie nicht nur Stimme, sondern auch Gestik und Haltung in ihr Spiel einbringen. Als Hörspielrolle allerdings musste sie alle Emotionen über ihre Stimme vermitteln. Gar nicht so einfach, sagt Marcella. „Es kommt natürlich auf die Rolle an und im Hörspiel hat man ja auch die Möglichkeit, Gefühle und Stimmung mit Musik zu untermalen, aber es war schon sehr ungewohnt.“ Die ersten Aufnahmen im Tonstudio, verrät sie, hätten ihr nicht gefallen. „Das Ergebnis hätte ich mir schlimmer vorgestellt, aber es ist doch ganz gut geworden.“

Lehrerin Anke Jochmaring ist unter Anbetracht der Umstände, in denen das Hörspiel entstanden ist, mit dem Ergebnis zufrieden. „Es war eine tolle Erfahrung. Auch für Schüler, die sonst etwas schüchterner sind und sich auf der Bühne vielleicht nicht so wohlfühlen, war das Hörspiel auf jeden Fall eine gute Alternative.“ Sie schließt nicht aus, in Zukunft auch mit anderen Literaturkursen ein Hörspiel aufzunehmen. „Dann könnte man überlegen, ob man Schnitt und Soundeffekte nicht auch den Schülern überlässt.“ Der große Vorteil eines Hörspiels sei nämlich, dass man durch die Aufnahme am Ende eine kostbare Erinnerung in den Händen hält. Ob es eine weitere öffentliche Vorführung des Hörspiels geben wird, weiß Jochmaring derzeit noch nicht. Möglicherweise aber könnte durch die Kooperation mit einem örtlichen Radiosender das Hörspiel demnächst im Bürgerfunk laufen.