Aktionstag am Gymnasium Ein Schultag im Zeichen Europas

Am 8. Mai beging die Schule den Europatag. Der ist streng genommen erst einen Tag später, fiel allerdings in diesem Jahr auf einen Feiertag. Monatelang hatten sich die Schüler der Q1 (Jahrgangsstufe 11), die in zwei Leistungs- und einem Grundkurs Sozialwissenschaften belegt haben, gemeinsam mit ihren Lehrern intensiv auf diesen Tag vorbereitet. In ein paar Wochen nehmen viele von ihnen erstmals an einer Europawahl teil. Am Mittwoch durften sie in die Rolle des Lehrers schlüpfen. Dafür hatten sie sechs Workshops konzipiert, die sie jeweils zu zweit durchführten. Von jedem Workshop gab es zusätzlich je nach Alter der Schüler drei Versionen.