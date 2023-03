Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden Fröhliches Wiedersehen 60 Jahre nach dem Abitur

Martin Gerner, Lehrer und Kassenwart des Freundeskreises des Bonhoeffer-Gymnasiums, übernahm die die Führung, die natürlich im Altbau startete. Das Bonni, sogenanntes Aufbau-Gymnasium, hatte insbesondere die Aufgabe, Kindern aus Familien, die aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten geflüchtet waren, einen höheren Bildungsabschluss zu ermöglichen. „Wir waren quasi die ,Ossis‘, während die ,Wessis‘ aufs Helmholtz gingen“, sagte Bernd Bathow. „Aber wir waren besser in den naturwissenschaftlichen Fächern, während die vom Helmholtz besser in Fremdsprachen waren“, resümierte der ehemalige Schulsprecher. Aber noch auf einer weiteren Ebene herrschte erbitterte Konkurrenz: „Die Jungs vom Helmholtz wollten sich ständig an unsere Mädchen heranmachen, da haben wir gelernt, Ellenbogen, aber auch Köpfchen einzusetzen“, verriet Bathow.