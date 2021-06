Bonhoeffer-Gymnasium Hilden : Bonni-Abiturienten feiern ihren Abschluss

Cecilia Schneider feiert am Freitagabend mit ihren Mitschülern auf dem Schulhof. Die 18-Jährige hat dort wie 108 weitere Bonni-Abiturienten corona-konform ihr Zeugnis erhalten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden 109 Schüler haben am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ihr Abitur geschafft. Am Freitagabend haben sie ihr Zeugnis überreicht bekommen. Lange Zeit stand nicht fest, in welchem Rahmen die Übergabe stattfinden kann.