Hilden : Polizei stellt Auto-Dieb im Hauptbahnhof Düsseldorf

Polizisten konnten den Autodieb (nicht im Bild) im Hauptbahnhof Düsseldorf festnehmen. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Hilden Ein neuwertiger BMW X5 wurde am Sonntagmittag (19.01.2020) von der Bahnhofsallee in Hilden gestohlen. Nachdem der Dieb auf seiner Flucht mit dem Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht hatte, ließ er den Wagen in Düsseldorf-Benrath stehen.

Er konnte am Hauptbahnhof Düsseldorf festgenommen werden.