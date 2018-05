Hilden: Blue Monday "Late Night Special" am Freitag

Hilden

Im Rahmen der Hildener Jazztage (29. Mai bis 3. Juni) findet der Blue Monday mit einem "Late Night Special" ausnahmsweise an einem Freitag statt. Am 1. Juni öffnet das Blue Note, Klotzstraße 22, um 22 Uhr (Beginn 22.30 Uhr) die Türen und präsentiert beim zugleich letzten Blue Monday der Frühjahrs-Saison das Axel-Fischbacher-Quintet mit Matthias Bergmann am Flügelhorn, Denis Gäbel am Saxophon, Nico Brandenburg am Kontrabass und Tim Dudek an den Drums sowie Fischbacher an der Gitarre. Eintritt mit Festivalpass (45 Euro, gültig für alle Veranstaltungen) oder Festivalbutton (20 Euro, gültig für alle Konzerte außer dem Openingkonzert am 29. Mai und der International Jazznight). Den Button gibt es nur an der Abendkasse.