Tempokontrollen im Kreis Mettmann Blitzmarathon: Schnellster fuhr 110 statt 50 km/h

Die Polizisten registrierten in den vergangenen Tagen insgesamt 409 Geschwindigkeitsübertretungen. „Bei den allermeisten Geschwindigkeitsübertretungen wurde lediglich ein Verwarngeld fällig – insgesamt 325 Mal. In 84 Fällen war die Geschwindigkeitsübertretung jedoch so deutlich, dass ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen den Verkehrssünder eingeleitet werden musste“, so der Sprecher weiter.