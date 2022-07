Blaulicht in Hilden​: Zwei Fahrgäste bei Vollbremsung im Bus verletzt​

Hilden Weil Jugendliche die Straße überqueren wollten, mussten mehrere Fahrzeuge eine Vollbremsung einlegen. Die Fahrgäste eines Busses wurden dabei sogar gegen eine Glasscheibe geschleudert.

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses sind am Sonntagnachmittag zwei Fahrgäste leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, sollen gegen 14.15 Uhr in Höhe der Haltestelle „Waldschenke“ in Hilden zwei Jugendliche über die Elberfelder Straße gelaufen sein, um möglicherweise den herannahenden Bus noch zu erreichen. Ein weißer Kleinwagen (Wuppertaler Kennzeichen) habe abgebremst, um die Fußgänger passieren zu lassen.